Trabzonspor Başakşehir'i 3-2 ile geçti

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Avni Eker'de İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2 yenmeyi başaran bordo-mavililer puanını 33'e yükselterek beşinci sıraya yükseldi. Başakşehirspor ise bir basamak düşerek altıncı sıraya geriledi. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 14. dakikada Mehmet Ekici, 24. dakikada Sefa Yılmaz ve 53. dakikada da Özer Hurmacı attı. Konuk İstanbul Başakşehir'in gollerini ise 18. dakikada Mahmut Tekdemir ve 26. dakikada da Edin Visca attı.

Mücadelenin 14'ncü dakikasında Mehmet Ekici'nin attığı golleTrabzonspor 1-0 öne geçti. 18'nci dakikada Alparslan'ın golüyleBaşakşehir beraberliği yakaladı: 1-1. Karşılaşmada 24'ncü dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle bordo-mavililer tekrar öne geçti. 25'nci dakikada Başakşehir takımı Edin Visca'nın golüyle tekrar beraberliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 53'ncü dakikada Özer Hurmacı'nın attığı golle Trabzonspor tekrar öne geçti: 3-2. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

İlk 11'ler şöyle:

Trabzonspor: Hakan Arıkan, Fatih Atik, Aykut Demir, Carl Medjani, Musa Nizam, Mehmet Ekici, Özer Hurmacı, Aytaç Kara, Kevin Constant, Sefa Yılmaz, Mustapha Yatabare

İstanbul Başakşehirspor: Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu, Edin Visca, Doka, Yalçın Ayhan, Jeremy Perbet, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Stephane Badji, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 14 Gol: Mehmet Ekici, Dk. 24 Sefa Yılmaz, Dk. 53 Özer Hurmacı (Trabzonspor), Dk. 18 Gol: Mahmut Tekdemir, Dk. 25 Edin Visca (Başakşehir)