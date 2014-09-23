Trabzonspor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Sezonun ilk haftasından bu yana 3 puanla tanışamayan Trabzonspor'un kötü gidişi, Başakşehir deplasmanında da devam etti. Bordo-Mavililer, Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Golleri 47'de Visca ile 90+4'te Cardozo (pen.) kaydetti.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodziç, önceki 2 lig maçında olduğu gibi, bu karşılaşmada da savunma tedbirlerinden ödün vermedi. Fanatik’te yer alan habere göre, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, rakibinin oyun tarzına benzer bir şekilde takımını sahaya sürünce, mücadele orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı golle başladı. 47. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasının soluna gelen Marcio Mossoro verdiği pasla topu Edin Visca ile buluşturdu. Edin Visca penaltı noktasının solundan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etti ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Golün ardından Trabzonspor, beraberlik golünü atabilmek için daha ofansif oynamaya başladı.

Bordo-Mavililer gol ararken, 73. dakikada ortalık bir anda karıştı. Bir pozisyonun ardından Vahid Halilhodziç, hakem Halis Özkahya'ya yönelik şiddetli itirazda bulundu. Bunun üzerine hakem, Halilhodziç'i tribüne gönderdi. Bu karararın ardından Trabzonsporlu oyuncular hakemin etrafında toplanarak tepki gösterdi. Bu sırada Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak da kalesinden orta sahaya kadar gelerek hakeme itiraz etti. Halis ÖZkahya, Onur'u da sarı kartla cezalandırdı. Saha içindeki karşışıklık sürerken Trabzonsporlu bir taraftar sahaya girdi. Güvenlik görevlileri, taraftarı dışarı çıkardı ve maç devam etti.

Rakibine beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenen Trabzonspor 90+4. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Oscar Cardozo, penaltıyı gole çevirdi maça eşitlik geldi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.