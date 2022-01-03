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Spor

Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca ile anlaştı

Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor

03 Ocak 2022 20:30

Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, ara transferde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekip Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Edin Visca'yı transfer etme yolunda son adımı atmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Visca’nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.

Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. (İHA)

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