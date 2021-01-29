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Spor

Trabzonspor, Bakasetas ile anlaşmaya vardı

29 Ocak 2021 08:39

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için güçlü bir kadro kurmaya çalışıyor. Bordo Mavililer Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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