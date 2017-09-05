Trabzonspor, Aykut Demir’in sözleşmesini tek taraflı feshetti

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Aykut Demir’in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, \"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir\" denildi.



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