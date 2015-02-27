Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32'de 4-0'ın rövanşında Napoli'ye konuk olan Trabzonspor, rakibine 1-0 yenildi ve kupa macerası sona erdi.

ntvspor.net'in haberine göre, Napoli'nin tek sayısı 19'uncu dakikada Jose Callejon'dan geldi. Jonathan de Guzman'ın uzaktan şutunda top kaleci Hakan Arıkan'dan döndü, Callejon'a topu ağlara göndermek kaldı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve maç 1-0 Napoli'nin üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibi son 16'ya kalırken, Trabzonspor'un kupa macerası sona erdi.

Maçın önemli dakikaları

Maçın 19. dakikasında ani gelişen Napoli atağında, ceza sahasına sağ kanattan giren Callejon’un attığı şutta kaleci Hakan Arıkan topu çeldi. Hakan'ın çeldiği topu önünde bulan Jonathan De Guzman, boş kaleye attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında De Guzman, topu soldan ceza sahasına ortaladı. Callejon’un attığı şutta kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada Napoli ceza yayı üzerinde Fatih Atik'in yerden attığı sert ve düzgün şutta top az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada Mehmet Ekici’nin Napoli kalesine yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest atışta, kaleci Cabral meşin yuvarlağı güçlükle çelebildi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Napoli 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

67. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Callejon'un, penaltı noktası üzerinden topu düzelterek attığı şutta, kaleci Hakan Arıkan gole izin vermedi.

71. dakikada Trabzonspor kalesini cepheden gören bir pozisyonda Callejon’un attığı şutta top direğe çarparak auta gitti.

73. dakikadaki Napoli atağında yine Callejon ile kaleci Hakan Arıkan karşı karşıya geldi. Trabzonspor ceza sahasının sağında topla buluşan İspanyol forvetin şutunda kaleci topu güçlükle kurtardı.

79. dakikada Mertens'in, sol kanattan Trabzonspor ceza sahasına girerken attığı şutta kaleci Hakan Arıkan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

81. dakikada Mehmet Ekici'nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmayı İtalyan ekibi Napoli 1-0 kazandı. Napoli böylece son 16 takım arasında kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, kupaya veda etti.

Maçtan notlar

Bu arada, karşılaşmanın 61. dakikasında Trabzonsporlu taraftarların meşaleler yakarak yaptığı “61. dakika şovu” ev sahibi takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Baldırından bir sakatlık geçiren ve takım doktorunun ayakta durmasını yasakladığı Napoli Teknik Direktörü Rafael Benitez de maç boyunca yedek kulübesinde otururken, mavi-beyazlı takıma saha kenarından taktikleri yardımcı antrenör Fabio Pecchia verdi.

Maçın 75. dakikasında Trabzonspor tribünlerinde açılan Türk bayrağının üstüne düşen bir meşale, bayrağın alev almasına neden oldu. Bir taraftar, meşaleyi bayraktan ayırarak, alevin büyümesini engelledi.

Karşılaşma sonunda, az sayıdaki bordo-mavili taraftarın takımlarını tribüne çağırıp, sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.