-TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 86. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 02.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz'in Benfica takımıyla İstanbul'da rövanş maçına çıkacak Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 86. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde 44 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 karşılaşma yaptı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında yaptığı 85 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 117 gol atarken, kalesinde 128 gol gördü. -ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI- Trabzonspor, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarına katıldı, ancak elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramadı. Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonunda 2. ön eleme turunda Letonya'nın Skonta Riga takımı karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp rakibini sahasında 3-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi. 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinemo Kiev takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, sahasında rakibine 2-0 kaybedince gruplara kalamadı. 2005-2006 sezonunda, teknik direktör Şenol Güneş döneminde Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anarthosis Famagusta takımına 2. ön eleme turunda 3-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 1-0 galip gelmesine karşın bir üst tura yükselememişti. Benfica ile eşleşen ve ilk maçta rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililerin, şampiyonlar ligi ön eleme turlarında toplam 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. -DEVLERE KARŞI ZAFERLER- Trabzonspor, Avrupa sınavlarında özellikle Hüseyin Avni Aker Stadı'nda büyük zaferlere imza attı. Bordo-mavililer, 1976-77 sezonunda İngiltere'nin Liverpool takımı karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra 1983-1984 sezonunda İtalya'nın İnter, 1990-91 sezonunda İspanya'nın FC Barcelona ve 1994-1995 sezonunda Aston Villa gibi takımları sahasında 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.