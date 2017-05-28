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Spor

Trabzonspor, Avrupa iddiasını kaybetti

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı

28 Mayıs 2017 02:10

Fenerbahçe, 5. sıra iddiasını son haftaya taşımak isteyen Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Adanaspor'u yenmesi halinde sezonu 3. sırada tamamlayacak. Bordo-mavililerin 5. sıra iddiası ise kalmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Ligdeki konumları nedeniyle iddialı olan iki takım da birçok gol pozisyonuna girdi.

23. dakikada Sow’un golüne 54. dakikada Bero cevap verdi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 61 puana yükselirken haftayı 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe gelecek hafta Adanaspor’u yenmesi halinde ligin 3. sırada noktalayacak. Trabzonspor ise 51 puanla 6. sırada kalarak 5. sıra iddiasını kaybetti!

 

Onur’dan büyük hata

 

Kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşla hızlı çıkan Fenerbahçe’de Hasan Ali ceza sahası dışından vurdu. Üst direğe çarpan top, Onur Kıvrak’ın da hatasıyla Sow’un önüne düştü. Senegalli yıldız boş kaleye top gönderdi: 1-0.

 

Bero’dan şok gol

 

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Trabzonspor atağında Bero, N’Doye’dan aldığı topu ceza alanı girmeden sert bir şekilde kaleye yolladı. Volkan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.

 

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