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Spor

Trabzonspor Avrupa için Gaziantep engelini de geçti

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefinde bir engeli daha kayıpsız geçti

27 Nisan 2014 00:17

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için büyük çaba harcayan Trabzonspor, ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor engelini Henrique'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Teknik Sorumlu Hami Mandıralı yönetiminde iyi sonuçlar almaya devam ederek, son 4 maçta 10 puan elde eden Karadeniz ekibi, ligde 49 puana yükselip 4. sıradaki yerini koruyarak Avrupa iddiasını sürdürdü. Mücadeleden eli boş ayrılan Gaziantepspor ise 36 puanda kaldı.

Bordo-mavililerin cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanan ve e-bilet sisteminin ilk defa uygulandığı Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçı sadece 65 taraftar izledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 7. dakikadaki ilk etkili atağında golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, ceza alanında topa iyi yükselen Henrique, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalesinde erken gördüğü golün şokunu üzerinden çabuk atan konuk Gaziantepspor beraberlik için Trabzon kalesinde yüklenmeye başladı. Zaman zaman pozisyonlara giren konuk ekip yakaldığı fırsatları gole çeviremedi.

14. dakikada Henrique ile yeniden etkili gelen Trabzonspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Yusuf Erdoğan'ın soldan pasında altı pas içinde son anda araya giren Traore, Henrique'ye gelmeden topu kornere göndererek mutlak bir tehlikeyi önledi.

Oyun üstünlüğünü maçın başından itibaren elinde tutan bordo-mavili ekipte 43. dakikada sahneye bir kez daha Henrique çıktı. Henrique'nin pasında, yakın mesafede Yusuf Erdoğan'ın şutunda, top savunmadan döndü. Dönen top ile buluşan Henrique, yerden bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor, Henrique'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci 45 dakikaya iyi başlayan konuk Antep oldu. İlk dakikadan itibaren oyunun üstünlüğünü eline almaya çalışan konuk ekip, 64. dakikada Cenk Tosun ile farkı 1'e indirdi.  sağdan yapılan ortaya iyi bir kafa vuran Cenk Tosun, takımını umutlandıran golü attı. Cenk'in kafa vuruşunda ters ayakta yakalanan kaleci Onur, kıpırdayamadı: 2-1

Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda iki takım da başka gol bulamadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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