Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

T24 - UEFA Avrupa Ligi 2. Tur rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında mağlup 2-1 olduğu Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

Philips Stadı'nda oynanan müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Tony Chapron yönetti. Chapron'un yardımcılıklarını Eric Dansault ve Fredji Harchay'in yaparken, ilave yardımcı hakemler Clement Turpin ve Said Ennjimi oldu.

Temsilcimiz Trabzonspor karşılaşmaya Tolga, Cech, Henrique, Zokora, Burak, Colman, Mustafa, Giray, Aykut, Celutska ve Olcan 11'i ile başlarken ev sahibi PSV Eindhoven ise Isaksson, Manolev, Bouma, Marcelo, Strootman, Toivonen, Matavz, Wijnaldum, Mertens, Labyad, Willems 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz Trabzonspor, Olcan ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. 7. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Colman'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan'ın vuruşu Isaksson'dan döndü. Mücadelenin ilk 10 dakikasında oyunun kontrolünü elinde bulunduran bordo-mavili ekip rakip kalede Burak ve Olcan ile galibiyet golünü aradı.

Mücadelenin 14 dakikasında karşılaşmanın Fransız hakemi Tony Chapron penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahası sol çaprazına gönderilen pasta Mertens, Clustka ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Topun başına geçen Martens yerden bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi:1-0.

Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ekip ikinci golü bulmakta fazla zorlanmadı ve 31. dakikada Matavz ile farkı 2'ye çıkardı. Soldan Mertens'in yaptığı ortada Matavz'ın kafa vuruşu yerden sekerek ağlara gitti:2-0.

Philips Stadı'nda goller arkaya arkaya gelmeye başladı. PSV Eindhoven'da bu kez sahneye çıkan isim Strootman oldu. Penaltı noktası sağ yanına gönderilen pasta Strootman, yerden bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi:3-0.

Burak Yılmaz ile rakip kaleye yüklenen Trabzonspor 43. dakikada farkı 2'ye indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Olcan'ın vuruşunda top Isaksson'dan döndü. Paulo Henrique'nin rövaşata ile kale ağzına doldurduğu topu Burak Yılmaz boş kaleye göndermekte zorlanmadı:3-1.

44. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Tolga'nın pasında araya giren Strootman'ı ceza sahası dışına kadar çıkarak karşılayan Tolga topa elle müdahale edince hakem direk kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı PSV'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıyada hızlı başlayan PSV Eindhoven 53. dakikada Tim Matavz ile farkı tekrar 3'e çıkardı. Giray'ın uzaklaştırmak istediği top rakipten sekerek ceza sahasına düştü. Matavz'ın vuruşunda top Onur'un müdahalesine rağmen ağlara gitti:4-1.

Skor avantajını elinde PSV Eindhoven oyunun kontrolünü eline alarak Trabzonspor'a gol şansı tanımadı. Rakip kalede bulduğu pozisyonları değerlendiren temsilicimiz Trabzonspor 10 kişi tamamladığı maçtan 4-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.