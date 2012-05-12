Trabzonspor Avrupa biletini aldı

Süper Final'in son haftasında kozlarını paylaşan Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak için Dolmabahçe'de sahne aldı. İlk yarının sonunda 10 kişi kalan Trabzonspor, Holosko'nun golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü. Maçı bırakmayan Trabzonspor karşılaşmanın 85. dakikasında Olcan'ın ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Bordo-mavili ekip bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ı öne geçiren gol 70. dakikada Holosko'dan gelirken Trabzonspor'un bu gole cevabı 85. dakikada serbest vuruştan Olcan ile geldi. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz 45. dakikada, Colman ise 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da Süper Final Şampiyonluk Grubu'nu 33 puanda tamamladı. Trabzonspor ikili averajla Şampiyonluk Grubu'nu 3. sırada tamamlarken, Beşiktaş ise 4. sırada yer alarak Avrupa Ligi'ne gitmek için diğer play-off grubundan gelecek rakibini beklemeye başladı. Bu karşılaşmanın ardından gözler Süper Final'de şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına çevrildi.

Aurelio 6 ay sonra!

Trabzonspor karşısında Havutçu'nun ilk 11'de görevlendirdiği Mehmet Aurelio, ligde yaklaşık 6 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Trabzonspor karşısında son Galatasaray maçının kadrosundan 2'si zorunlu 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Manuel Fernandes ile sarı kart cezalısı Veli Kavlak'ın yerine Mehmet Aurelio ve Mustafa Pektemek forma giydi.

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve üçüncünün belirleneceği 6. ve son hafta maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son Fenerbahçe maçına oranla ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçının kadrosundan Cech ve Alanzinho'nun yerine, Halil Altıntop ve Adrian'a Beşiktaş karşısında forma şansı verdi. Fenerbahçe maçının 18 kişilik kadrosunda bulunmayan Volkan Şen ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş hızlı başladı

Maça dört forvet oyuncusuyla başlayan Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başlayan taraftı. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra oyunu rakip yarı alana yıkan siyah beyazlı ekip, orta alanda da Colman - Adrian ikilisini durdurmayı başardı. Kanat akınlarına ağırlık verdiği görülen siyah-beyazlı takım, Quaresma ve Mustafa Pektemek ile etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor ise savunmada hata yapmazken, Beşiktaş'ın hızlı hücumlarını karşılamakta zaman zaman zorlandı. Hücumda Adrian'ın üretkenliği yetersiz kalırken golcü oyuncu Burak Yılmaz da hücum bölgesinde istediği topları alamadı.

Orta alan mücadelesi

Beşiktaş ataklarını savuşturduktan sonra Trabzonspor olgun atak girişimlerinde bulunmaya başladı. Ev sahibi ekip oyunun sıkıştığı bölümlerde ise hızlı hücuma istediği gibi çıkamayınca ilk yarının son 20 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada Beşiktaş Quaresma'nın sağ kanattan arka direğe aşırdığı pozisyon dışında net gol pozisyonu üretemezken Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz bir pozisyonda penaltı itirazlarında bulunmasına rağmen hakem Fırat Aydınus'u ikna edemedi.

İlk yarı bitti, Burak atıldı!

İlk yarının son anına dek iki takımın çabaları gol getirmedi. Maç içerisinde zaman zaman karşı karşıya gelen Trabzonsporlu Burak ile Beşiktaşlı Fabian Ernst'in ilk yarının son dakikasında yaşadığı pozisyonun ardından Fırat Aydınus kırmızı kartına başvurdu.

İlk yarının son saniyelerinde Ernst ile ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan Burak Yılmaz, bitiş düdüğüyle Alman savunma oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kara Kartal üstünlüğünü hissettirdi

İlk yarının bitişi ile birlikte 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında Beşiktaş, oyunda üstünlüğünü hissettiren taraftı. Siyah beyazlılar rakibinin eksik olmasından faydalanıp orta alandan hücuma daha fazla oyuncu çıkarmaya başladı. Rakip yarı alanda daha kalabalıklaşan Trabzonspor böylelikle hem hücuma çıkamadı, hem de Beşiktaş'ın ataklarını karşılamakta zorlandı. Quaresma ve Holosko ile Trabzonspor kalesinde etkili pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, zaman daraldıkça oyundaki ağırlığını arttırdı.

Aranan gol Holosko'dan geldi

Maçın başından 70. dakikasına kadar yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, aradığı golü Holosko ile buldu. Beşiktaş'ın Holosko ile bulduğu gol ise şöyle gelişti... İsmail ceza alanı dışından bir şut denedi. İstediği gibi gitmeyen top Aurelio'ya çarparak Holosko'nun önüne düştü. Slovak oyuncu açısını buldu ve ceza alanı içi sağ çaprazından çok şık vurdu. Uzak kale direğine çarpan top ağlarla buluştu.

Olcan dengeleri bozdu

Golü bulduktan sonra Beşiktaş skor avantajıyla kendi yarı sahasına çekilmeye başladı. Siyah beyazlıların bu hamlesinin ardından Trabzonspor Beşiktaş ceza alanına daha fazla top şişirmeye başladı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Trabzonspor'dan Olcan, duran topun başına geçti. Ceza sahasının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta Olcan, barajın üzerinden topu şık bir plase ile ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş takımı Trabzonspor kalesine yüklense de gol bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.