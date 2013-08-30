Trabzonspor Avni Aker'de esti 3-1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda 2 - 0 mağlup ettiği Arnavutluk ekibi FK Kukesi'yi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda da 3 - 1'le geçerek adını gruplara yazdırdı.

Avrupa'da önüne çıkan rakipleri bir bir dize getiren Trabzonspor, önce İrlanda’nın Derry City takımını eledi, ardından Belarus’un güçlü ekiplerinden Dinamo Minsk’i saf dışı bıraktı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde karşılaştığı Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yi ilk maçta 2-0, ikinci maçta da 3-1 mağlup ederek gruplara kaldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri. 14 ve 64. dakikada Henrique, 54. dakikada Malouda kaydederken, konuk ekibin tek golü 11 dakikada Lazar Popovic'ten geldi

Trabzonspor'un gruplardaki rakipleri yarın çekilecek olan kura sonucunda belli olacak.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Libor Kovarik (xxx), Krystof Menci (xxx), Jiri Molacek (xxx)

Trabzonspor: Onur (xxx) - Zeki Yavru (xxx), Aykut Demir (xxx), Giray (xxx), Olcan (xxx) - Yusuf (xx)(Dk. 55 Batuhan xx), Aykut Akgün (xxx), Zokora (xx), Malouda (xxxx) (Dk. 87 Abdülkadir)- Adrian (xxxx) (Dk.77 Alanzinho x), Henrique (xxxx)

Yedekler: Zeki Ayvaz, Bamba, Soner, Kadir

FK Kukesi: Halili (xx) - Smajlaj (xx), Brajha (xx), Malota (xx), Hallaçi (xx) - Allmuça (x) (Dk.68 Cikalleshi x), Proghi (xx) (Dk. 84 Malindi x), Musolli (xx), Karabeci (xx) - Hoxha (x) (Dk. 55 Manuka x), Popoviç (xx)

YEDEKLER: Koçi, Pegini, Mziu, Alikaj

Gol: Dk.11 Popovic (FK Kukesi), Dk. 14 - 64 Henrique, Dk. 54 Malouda (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Popoviç (FK Kukesi), Dk. 83 Batuhan (Trabzonspor)

Maçtan önemli dakikalar

- GOL: Henrique 64. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

- GOL: Malouda 54. dakikada attığı golle farkı 1'e çıkardı. 2-1

- Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

- GOL: Paulo Henrique'nin 14. dakikada kaydettiği golle ile beraberliği yakalıyoruz. 1-1

- GOL: 11. dakikada savunmada Zeki'nin geriye oynadığı topta araya giren Lazar Popovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase vuruşuyla topu filelere gönderiyor. 0-1

- Mücadele, temsilcimiz Trabzonspor'un vuruşu ile başladı.

Maçtan notlar;

Trabzonspor'un attığı ilk gol sonrası Giray Kaçar'ın, "Rabia" işareti yapması dikkat çekti. Öte yandan Trabzonspor'da daha önceki maçlara 5 numaralı formayla çıkan Zokora, FK Kukesi maçında 16 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'un 2. golünü atan Malouda, Çaykur Rizespor'dan sonra Kukesi filelerini de havalandırarak Avni Aker'deki ikinci maçında ikinci golünü atmanın sevincini yaşadı.

"Yeter Yıldırım Demirören yeter"

Trabzonspor'un etkili taraftar gruplarından Vira, maçın 63. dakikasında, "Siyaset kulüpten ellerini çek" sloganı attı. Bordo - mavili taraftarlar maçın büyük bir bölümünde de, "Yeter Yıldırım Demirören Yeter" sloganları atarak 2010-2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesini talep etti. Maç boyunca Volkan Şen'in lehine veya aleyhine hiçbir tezahürat yapılmaması da dikkat çekti.Maç sonunda ise bordo - mavili futbolcular hep birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Arnavutluk'un Kukesi takımını konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısına en son ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yokluğunda Giray Kaçar, Çaykur Rizespor maçınında taraftarın sözlü tepkisinin ardından ağlayarak sahayı terk eden Volkan Şen'in yerine genç oyuncu Yusuf Erdoğan forma giydi. Teknik direktör Mustafa Akçay, Soner Aydoğdu'yu ise yedek soyundururken bu oyuncunun yerine geçen hafta takımının galibiyet golünü atan Florent Malouda'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Volkan Şen 18'de yok

Trabzonspor'da, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı olayın ardından Volkan Şen, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Mustafa Akçay'ın, hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek camiadan özür dileyen Volkan Şen'i psikoloğunun görüşünü dikkate alarak kadroya almadığı öğrenildi. Bu futbolcu, tribünden karşılaşmayı izledi. Bordo-mavili takımda, Fildişi Sahilli oyuncu Souleyman Bamba ile Kadir Keleş ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Yusuf Erdoğan ise ilk kez ilk 11'de görev yaptı.

Taraftar ilgi göstermedi

Trabzonspor, ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj yakalarken, bordo-mavili taraftarlar rövanş maçına ilgi göstermedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken Arnavutluk ekibine ayrılan tribün de boş kaldı.