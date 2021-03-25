Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda kayıpsız

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda mağlup olmadı. Bordo mavililer, bu dönemde 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada yenilgi yaşamadı.Karadeniz ekibi, ligin ilk 4 deplasman maçını 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Avcı'nın göreve gelmesinden sonra 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.Bordo mavililer, Avcı yönetiminde 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor, bu sezon iç sahada 15 maçta 25 puan topladı.Dış sahadaki 15 karşılaşmada ise hanesine 30 puan yazdırarak daha başarılı bir grafik çizdi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde dış sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi; Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Antalyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. (TRT Spor)