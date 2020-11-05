Trabzonspor-Avcı flörtü sürüyor; tek sorun sözleşme süresi

Teknik direktör sorununu çözmeyi hedefleyen Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yla sözleşme süresi üzerinden detayları konuştuğu öğrenildi.

Antalyaspor’un da çok istediği hatta şehre getirip, Fenerbahçe maçı öncesi görüşmelerde bulunduğu Avcı, Güney ekibiyle anlaşamadı.

Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Trabzonspor cephesine çevrildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi.

Sözleşme süresi en büyük pürüz

Fanatik'in haberine göre; Avcı 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan bordo-mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor. Bu konunun aşılması halinde tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek.

Diğer adaylar

Tamer Tuna ismi kesinlikle Trabzonspor Yönetimi’nin gündeminde yer almazken, Fatih Tekke için de henüz erken olduğu düşünülüyor. Avcı’nın şu anki alternatifleri Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Samet Aybaba.



Phaktakor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şota’nın Aralık sonunda kontratı bitiyor. Diğer iki tecrübeli hoca Aybaba ile Akçay ise çağrılmaları halinde göreve gelmeye hazır.