-TRABZONSPOR AVANTAJINI KORUMA PEŞİNDE TRABZON (A.A) - 29.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek amacında. Bursaspor'un 5, Fenerbahçe'nin 7, Kayserispor'un 8 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavili takım, güçlü rakipleriyle arasındaki puan farkının inmesine izin vermeyerek yoluna devam etmek istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden ve hafta içinde de yedek ağırlıklı kadrosuyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında alacağı sonuçla da moral kazanmayı arzuluyor. -134 GÜNDÜR LİGDE YENİLMİYOR- En son ligdeki yenilgisini 17 Eylül'de Manisaspor'a karşı sahasında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 134 gündür ligde mağlubiyet görmüyor. Ligde yaptığı son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, sarı-lacivertli takıma kaybetmesi halinde ligde 135 gün sonra kaybetmiş olacak. -DEPLASMAN BAŞARISI- Trabzonspor, bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kaybetmedi. Fenerbahçe ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda zorlu bir maça çıkacak olan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplamayı başardı. -MUHTEMEL 11- Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ile lig, Beşiktaş ile kupa maçında forma giyemeyen stoper oyuncularından Egemen'in dün takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in aynı mevkide sakatlığı bulunan Glowacki'nin yerine büyük olasılıkla Egemen'i 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Bu iki futbolcunun da forma giyememesi halinde genç oyuncu Mustafa Yumlu, stoperde görev yapacak. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe karşısına Onur, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Engin, Colman, Jaja, Burak ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. -KADRO YENİLENİYOR- Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında yenilenen bir kadroyla sahaya çıkacak. Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan sadece kaleci Onur ve Giray'ın Fenerbahçe maçında 11'de forma şansı bulması bekleniyor. Bordo-mavililer, beklentiler doğrultusunda olması halinde as oyuncularını dinlendirdiği Beşiktaş maçından 9 farklı oyuncuyla sahaya çıkmış olacak.