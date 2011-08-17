-Trabzonspor avantaj peşinde BILBAO (A.A) - 17.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, hem rakibinden 7 yıl önceki rövanşı almak hem de İspanya takımları karşısındaki şansızlığını kırmayı hedefliyor. Daha önce eşleştiği 6 İspanya takımı karşısında turu geçme başarısını gösteremeyen bordo-mavililer, Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmanın planlarını yapıyor. Biri yarınki rakibi Athletic Bilbao olmak üzere Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal ve Osasuna karşısında hep tura veda eden taraf olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sonla karşılaşmamak için ilk maçta avantaj arıyor. 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda karşı karşıya geldiği Athletic Bilbao'yu sahasında 3-2 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenen Karadeniz ekibi, 7 yıl sonra eşleştiği rakibi karşısında rövanşı almak istiyor. -Yener: Avantajlı skor için geldik- Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Athletic Bilbao'nun güçlü bir rakip olduğunu ancak İspanya'ya avantajlı bir sonuç için geldiklerini söyledi. İspanya takımları karşısındaki şansızlıklarına da son vermek istediklerini belirten Yener, ''İnşallah Athletic Bilbao'yu eleyen taraf olacağız. Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda nasıl elendiğimizi, hakem hatalarını herkes gördü. Biz bu yıl Avrupa'da kalmak istiyoruz. Gruplara kalarak da bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz'' dedi. -Zokora ve Adrian cezalı, Henrique oynuyor- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan Benfica maçında kart cezalısı konumuna düşen Zokora ve Adrian, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Brozek, Onur ve Tayfun da kadroda bulunmuyor. Benfica maçında sakatlanan ve geçen hafta antrenmanlara başlayan Henrique'nin ise teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. San Manes Stadı'nda İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma, TSİ ile 22.00'de başlayacak. Trabzonspor'un şu muhtemel 11 ile karşılaşmaya çıkması bekleniyor: Tolga, Mustafa, Giray, Glowacki, Celustka, Serkan, Colman, Alanzinho, Halil, Burak, Henrique. -Taraftarlara uyarı- Bu arada, Trabzonspor Kulübü, Athletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi taraftarlara yönelik olarak bir duyuru yaptı. Duyuruda koltuk kırılmaması, meşale yakılmaması başta olmak üzere sahaya konfeti, yabancı madde atılmaması ve merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda uyarıda bulunuldu. -Trabzon 87. randevuda Trabzonspor, Athletic Bilbao takımıyla yapacağı maç ile birlikte Avrupa kupalarındaki 87. randevusuna çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 22 maç, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Kupası'nda 44 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 karşılaşma yaptı. Karadeniz ekibi, 86 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 118 gol atarken, kalesinde 129 gol gördü. -UEFA maçları- Trabzonspor, Athletic Bilbao ile yapacağı maç ile birlikte UEFA Kupası'ndaki 45. maçına çıkacak. UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile yapan Trabzonspor, sahaya çıktığı 44 mücadelede 16 galibiyet, 11 beraberlik, 17 yenilgi aldı. Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken, kalesinde 68 gol gördü. Bordo-mavililer, o dönemdeki ismiyle UEFA Kupası'nda en büyük başarısını, 2 kez 3. tura yükselerek elde etti. Karadeniz ekibi, 1991-1992 sezonunda ilk turda Yugoslavya'nın Gradjanski takımını, 2. turda Fransa'nın Olympique Lyon takımını elerken, 3. turda Danimarka'nın BK Kopenhag takımına elenerek kupaya veda etti. Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda da 1. turda Romanya'nın Dinamo Bükreş, 2. turda İngiltere'nin Aston Villa takımını eledikten sonra 3. tura yükselmeyi başardı, ancak 3. turda İtalya'nın Lazio takımına elendi. -Gruplara kalırsa ilk olacak- Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Fransa'nın Toulouse FC takımına, 2010-2011 sezonunda ise İngiltere'nin Liverpool takımına elenerek gruplara kalma başarısı gösteremedi. Fransız ve İspanyol rakipleri karşısında gruplara veda eden Trabzonspor, İspanyol rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gruplara kalmayı başarmış olacak.