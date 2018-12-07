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Spor

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -  Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

07 Aralık 2018 20:31

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi’nin yanı sıra hafif sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda yer almayan Jose Sosa da takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

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