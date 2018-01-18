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Spor

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17

18 Ocak 2018 21:45

Tolga SAĞAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından yarın özel uçak ile 2 gün önceden Konya’ya gidecek.

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