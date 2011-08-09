-TRABZONSPOR ATHLETİC BILBAO MAÇINA HAZIRLANIYOR TRABZON (A.A) - 09.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, sahada yaptıkları ısınma çalışmalarının ardından, kondisyon salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam yapacakları antrenmanla Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını sürdürecek. -İSPANYA PROGRAMI- Trabzonspor'un İspanya'da 18 Ağustos'ta Athletic Bilbao ile yapacağı maçın seyahat programı belli oldu. Bordo-mavililer, 16 Ağustos'ta, saat 11.00'de özel uçak ile Bilbao kentini gidecek ve maçı oynadıktan hemen sonra yine uçak ile Trabzon'a dönecek. -BİLBAO YİNE YENİLDİ- Geçen hafta Londra'da oynanan özel maçta Tottenham Hotspur'a 2-1 yenilen Athletic Bilbao'nun, ülkesinin Sestao River takımı ile oynadığı hazırlık maçını da aynı sonuçla kaybettiği bildirildi. Athletic Bilbao'nun 11 Ağustos Perşembe günü Real Vallolid, 12 Ağustos Cuma günü de Lemona ile hazırlık maçları oynayacağı bildirildi. -ENGİN'E SABAH İDMANI- Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda takımdan ayrı olarak bir süredir yardımcı antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Engin'e, bundan sonra sabah 08.00'de antrenman yapması bildirildi. Bordo-mavili futbolcunun yine takımdan ayrı olarak, sabahın erken saatinde antrenman yapacağı belirtildi.