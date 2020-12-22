Trabzonspor-Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi

Süper Lig’in 14. haftasının ilk maçında Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 6. maçta da kaybetmedi

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 74. dakikada Vitor Hugo attı.

Bu sonucun ardından üst üste oynadığı ikinci maçını da kazanan Trabzonspor puanını 20'ye yükseltirken Hatayspor 21 puanda kaldı.