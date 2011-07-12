-TRABZONSPOR ASBAŞKANI ŞAKAR YOĞUN BAKIMDA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, rahatsızlığı nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Şakar'ın, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında rahatsızlandığı öğrenildi. Bunun üzerine Şakar, polislerin nezaretinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şakar, ilerleyen saatlerde koroner yoğun bakım servisine sedyeyle nakledildi. -FUTBOLCU İBRAHİM AKIN VE İSKENDER ALIN GÖZALTINDA- Soruşturma kapsamında futbolcu İbrahim Akın ile İskender Alın gözaltına alındı. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen iki futbolcu, buradan, sağlık kontrollerinin yapılması için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Akın ve Alın daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.