Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Her alanda tasarrufa gidilecek"

TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor’un gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu belirterek, “Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf” dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulüpte düzelmesi gereken birçok konunun olduğunu belirterek, “Bir kulüp, bir dernek olağanüstü konre yapıyorsa, işler iyi gitmiyor demektir. Biz bunları biliyorduk, kamuoyu da biliyordu, herkes biliyor. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi gereken konular var. Tabi bu uzun bir süreç. Hem uğraş, hem de ekonomik güç istiyor. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksi’nde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var. Futbolla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili her konuda birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bunları camidaki insanlarla paylaşarak, görüşlerini alarak yönetimin yapması için gayret içerisinde olacağız” diye konuştu.

“ANA HEDEF TASARRUF”

Trabzonspor’un gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

“Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf. Bunu yaparken tabi kulübün faaliyetlerinin aksamaması gerekiyor. Trabzonspor’un zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek, hem de zirveden kopmayacak. Asla bizim hedefimiz şampiyonluk denmiyecek. Ama zirve için de tabiki hedeflerden, uğraşlardan, sonuçlardan biri de şampiyonluktur.\"

“FUTBOLCU ALIMI, SATIMI OLMAMASINA GAYRET EDECEĞİZ”

Asbaşkan Hacısalihoğlu, ekonomik sorunların çözülmesi noktasında Yusuf, Abdülkadir, Burak ve Sosa gibi isimlerin satılması yönünde oluşan gündemle ilgili soru üzerine de şöyle konuştu:

“Bu işin başında bulunan görevli, yetkili futbol koordinatörü Özkan Sümer’in değerlendirmesi sonucu yönetim işin politik olarak kararını verecek. Yani ekonomik olarak ne yapmak gerekiyor, politika olarak, hedef olarak ne hedeflenmiş kararını verecek. Geçmişte çok acısını çektiğimiz şekilde futbolcu alımı, satımı olmayacak, olmamasına gayret edeceğiz.”

“TRANSFER YASAĞININ KALMASI İÇİN GİRİŞİMLER VAR”

Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro\'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından verilen transfer yasağıyla ilgili girişimlerinin sürdüğünü anlatan Hacısalihoğlu, şunları dedi:

“Bilinen farklı bir yasak yok. Birçok oyuncu ile ekonomik sorunlar yaşanmış. Uzun süredir ödemeleri aksamış. Bugün yok, yarın olur ya da hiç olmaz. Biz olmaması için her türlü önlemi, tedbiri imkanlar dahilinde camianın gücü ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Sadece oyuncularla ilgili değil, kulüplerle ve başka işlerle ilgili de Trabzonspor’un geçmiş borçları var. Yasağın kalkması konusunda da girişimler var. Daha netice alınmadı ama alınabilir.”

“ÇALIMBAY İLE İLGİLİ ALINMIŞ BİR KARAR YOK”

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili henüz bir karar almadıklarını da anlatan Hayrettin Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok. Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konuları Özkan Sümer ilgileniyor. Son derece deneyimli ve kulübe kurulduğu günden beri hizmet eden biri. Onun ilgi ve yetki alanında bir konu.”

“USTA’NIN BIRAKTIĞI BELGEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Hacısalihoğlu, stadın isim hakkı ve eski başkan Muharrem Usta\'nın futbolcu satılması konusundaki 15 milyon Euro’luk tahaddüne ilişkin ise “Stadın isim hakkıyla ilgili bir aksaklık, eksiklik varsa onlar değerlendirilir. Biz yeni bir kulüp kurmadık, olan kulübü devraldık. Daha önce verilen tahattüt, yapılan anlaşmalar kulübün menfaatlerine yasal işlerse bunları değiştirmek hem hakkımız hem yetkimiz değil. Muharrem Usta giderken 15 milyon Euro’luk bir belge bıraktı. Onu değerlendireceğiz. Henüz neticeye varmış değil. Ama değerlendiriyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

