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Spor

TRABZONSPOR ASBAŞKANI GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 23:33

-TRABZONSPOR ASBAŞKANI GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Atatürk Havalimanında Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyete getirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Şakar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Şakar'ın Kıbrıs'ta tatilde olduğu ve soruşturma kapsamında polisin daveti üzerine İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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