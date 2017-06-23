Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'dan transfer açıklamaları

Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte transferi yöneten üç isimden biri olan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı'nın bordo-mavili renklere yakın olduğunu belirten Çubukçu, Milan'dan Juraj Kucka ve Başakşehir'den Edin Visca ile ilgilendiklerini söyledi.

Çubukçu, nokta transferler yaparak dengeli bir takım kurmayı amaçladıklarını belirterek, “Taraftarlarımızın merakla transfer beklediklerini biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürüyor. Bizim amacımızı nokta transferler yaparak dengeli, yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle buna çok dikkat etmek zorundayız. Teknik heyetimizle birlikte bu konuda hassas ve titiz bir çalışma içresinde olduğumuzun herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

"Serdar Taşçı bize yakın"

“Serdar Taşcı bizim yakında ilgilendiğimiz bir oyuncu. Görüşmelerimiz devam ediyor. İzlediğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir oyuncu. Spartak Moskova, şampiyon olduğu için önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde mücadele edecek. Serdar’ın da 1 yıl opsiyonu var. Bu noktada görüşmelerimiz sürüyor ama net bitmiş bir durum yok”

"Kucka'da gelişmeler var;

Visca'yı Ersun Yanal istiyor"

“Kucka ile ilgili bazı gelişmeler var. Transferler tam olmadan, bitti demek doğru değil. Bu konuda gelişmeler var. Edin Visca’yı Ersun Yanal istiyor. Oyuncunun büyük takımda oynamak gibi bir isteği var. Bu transferle ilgili de çalışmalarımız sürüyor."