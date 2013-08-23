T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Arnavutluk'ta esti 2-0

Avrupa'da önüne çıkan rakipleri bir bir dize getiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yi 2-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı

23 Ağustos 2013 02:23

Avrupa'da önüne çıkan rakipleri bir bir dize getiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yi 2-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Zeqir Ymeri Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili temsilcimize galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Adrian Mierzejewski (PENALTI) ve 68. dakikada Henrique kaydetti.

 

2. maç Avni Aker'de

 

Zorlu mücadelenin 2. raundu, 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynanacak.

 

Adrian yıldızlaştı

 

Trabzonspor'un Polonyalı yıldızı Adrian, attığı ve attırdığı birer golle karşılaşmaya damgasını vuran oyuncu oldu.

 

Maç 2 kez durdu

 

Arnavut taraftarların sahaya yabancı maddeler atması nedeniyle hakem, mücadeleyi iki kez durdurdu ve sonrasında da devam ettirdi.

Stat: Kemal Stafa

Hakemler: Stanislav Todorov, Veselin Dobriyanov, Georgi Slavov (Bulgaristan)

Kukesi: Halili, Brahja, Hallaçi, Pegini (Dk. 46 Smajlaj), Malota, Progni, Allmuça (Dk. 63 Cikalleshi), Karabeci, Musolli, Popovic (Dk. 78 Alikaj), Hoxha
 

Trabzonspor:  Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Aykut Demir, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Aykut Akgün, Zokora, Adrian (Dk. 82 Batuhan Karadeniz), Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Yusuf  Erdoğan), Volkan Şen (Dk. 89 Alazinho), Henrique
 

Goller: Dk. 31 Adrian (penaltıdan), Dk. 68 Henrique (Trabzonspor)
 

Sarı kartlar:  Dk. 38 Zeki Yavru, Dk. 47 Henrique, Dk. 80 Mustafa Yumlu (Trabzonspor)  Dk. 52 Smajlaj (Kukesi)

ETİKETLER

trabzonsporkukesimaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24