Trabzonspor Arnavutluk'ta esti 2-0

Avrupa'da önüne çıkan rakipleri bir bir dize getiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yi 2-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Zeqir Ymeri Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili temsilcimize galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Adrian Mierzejewski (PENALTI) ve 68. dakikada Henrique kaydetti.

2. maç Avni Aker'de

Zorlu mücadelenin 2. raundu, 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynanacak.

Adrian yıldızlaştı

Trabzonspor'un Polonyalı yıldızı Adrian, attığı ve attırdığı birer golle karşılaşmaya damgasını vuran oyuncu oldu.

Maç 2 kez durdu

Arnavut taraftarların sahaya yabancı maddeler atması nedeniyle hakem, mücadeleyi iki kez durdurdu ve sonrasında da devam ettirdi.

Stat: Kemal Stafa

Hakemler: Stanislav Todorov, Veselin Dobriyanov, Georgi Slavov (Bulgaristan)

Kukesi: Halili, Brahja, Hallaçi, Pegini (Dk. 46 Smajlaj), Malota, Progni, Allmuça (Dk. 63 Cikalleshi), Karabeci, Musolli, Popovic (Dk. 78 Alikaj), Hoxha



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Aykut Demir, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Aykut Akgün, Zokora, Adrian (Dk. 82 Batuhan Karadeniz), Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Volkan Şen (Dk. 89 Alazinho), Henrique



Goller: Dk. 31 Adrian (penaltıdan), Dk. 68 Henrique (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Zeki Yavru, Dk. 47 Henrique, Dk. 80 Mustafa Yumlu (Trabzonspor) Dk. 52 Smajlaj (Kukesi)