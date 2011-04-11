-TRABZONSPOR ARENA'DAN LİDER ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin Eskişehirspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmesinin ardından, Galatasaray deplasmandan Burak'ın golüyle galip ayrılan bordo-mavili ekip, puanını 66'ya yükseltti ve 64 puanlı Fenerbahçe'nin önünde son 6 haftaya lider olarak girmeyi başardı. Geride kalan haftada Konyaspor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu devralan Trabzonspor, yine aynı skorla Galatasaray engelini de aşmış oldu. Bordo-mavili ekip, Galatasaray galibiyetiyle ligde üst üste 5. maçını kazanmayı başardı. -TARİH TEKERRÜR ETTİ- Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 10 Nisan 2005 tarihinde alan Trabzonspor, 6 yıl sonra yine bir 10 Nisan günü deplasmanda Galatasaray'ı yenerek tarihi tekerrür ettirdi. Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 10 Nisan 2005'te Szymkowiak ve Gökdeniz'in golleriyle 2-0 yenen bordo-mavili ekip, 6 yıl sonra yine sarı-kırmızılı rakibine karşı deplasmanda 3 puan alırken, son 5 maçının ise tamamını kaybetmişti. -DEPLASMAN KRALI TRABZONSPOR- Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle bu sezon rakip sahalarda elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en iyi deplasman istatistiklerine sahip takım durumunda olan Trabzonspor, 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. -BURAK 14. GOLÜNÜ ATTI- Trabzonspor'da form grafiği en yüksek isimlerden olan Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü atarken, toplamda da ligde 14 gole ulaştı. Maçın son bölümünde attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Burak, yayıncı kuruluşun kamerasına, ''Anne, anne'' diye seslenerek, golü annesine hediye etti.