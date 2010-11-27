Trabzonspor Antep'te 3 puanı 3 golle aldı

T24 - Galibiyet serisi geçen hafta sekteye uğrayan lider Trabzonspor, zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.



Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 2 hafta önce Fenerbahçe'yi eli boş gönderen Gaziantepspor'u 3-1 yenerek, zorlu deplasmanı kayıpsız atlattı.



6 maçlık serisi geçen hafta Eskişehirspor karşısında son bulan Trabzonspor'da Şenol Güneş 'klasik' 11'inden tek tavizi, hafta boyunca tartışılan Engin Baytar'la verdi. Güneş, Engin'in özrünü yeterli görmemiş olacak ki; Alanzinho'yu Antep'te sahaya sürdü.



Son 3 haftada aldığı galibiyetlerle yukarıya doğru tırmanan Gaziantepspor'da ise, Fenerbahçe maçının başarılı isimleri Danny ve Olcan'ın yerine Emre Güngör ve Popov sahadaydı. İlk 11'e kavuşan Emre Güngör maç başlar başlamaz tabelaya etki etti. 3. dakkada kullanılan kornerde, Emre'nin vuruşunu uzaklaştırmak isteyen Egemen, kendi ağlarını gördü: 1-0.



Golün şokunu çabuk atmak isteyen bordo-mavililer, savunmasında da boş alanlar bırakıyordu. 12'de Popov, hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı, ama işleri Trabzonspor adına zorlaştıracak vuruşu yapamadı.



19'da bu kez Burak, Karcemarskas'la baş başaydı, ancak Litvanyalı kaleci başarılı performansından ödün vermedi. 25'te başarılı paslarla ceza sahasına giren konuk ekip Alanzinho ile çerçeveyi bulamazken, işaret de geliyordu. 5 dakika sonra da Burak affetmedi, Karcemarskas'ın bacakları arasından fileleri gördü: 1-1.



Topla daha çok oynayan ve oyunu rakip alan yıkan lider, 37'de bir taşla iki kuş vurdu. Selçuk'un ceza alanı içinde yerde kalmasını penaltı olarak nitelendiren Bünyamin Gezer, Serdar Kurtuluş'a da kırmızı kart çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Burak, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.



7 dakika içinde skordaki üstünlüğünü, Serdar Kurtuluş'u ve itirazları sonrası teknik direktörü Tolunay Kafkas'ı kaybeden rakibi karşısında Trabzonspor'un işi daha kolaylaşmıştı.



Eksik kalan Antep'e karşı ikinci yarıda oyuna büyük ölçüde hakim olan konuk ekip, bulduğu boş alanlarda iyi top çevirerek, rakibin oyuna ortak olmasını engelledi.



75'te Jaja, yine klas bir vuruşla topu ağlara yollayarak maçı bitirdi.



Trabzonspor bu sonuçla puanını 33 yaparak, üst sıralardaki takımların birbirleriyle oynayacağı 14. haftayı da lider kapattı. Gaziantepspor ise 20 puanda kalarak üst sıralara yaklaşma şansını kaçırdı.



GAZİANTEPSPOR: 1 - TRABZONSPOR: 3



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Bünyamin Gezer, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Gaziantepspor: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Emre Güngör, Murat Ceylan, Ivan, Jorginho, Şenol, Serdar Kurtuluş, Sosa, Orhan Gülle, Popov

Trabzonspor: Onur, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Colman, Alanzinho, Burak, Jaja, Umut

Goller: Dk. 2 Emre Güngör (Gaziantepspor), Dk. 30, 38 Burak, Dk. 75 Jaja (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 25 Jaja, Dk. 31 Burak (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk.38 Serdar Kurtuluş (Gaziantepspor)