-Trabzonspor Antalya'ya gitti TRABZON (A.A) - 03.02.2012 - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Medical Park Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti. Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavili kafilede sakatlığı süren Glowacki yer almazken, uzun süren sakatlık döneminin ardından ilk kez 29 Ocak'ta deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında forma şansı bulan Barış Özbek de 19 kişilik kafilede yer aldı.