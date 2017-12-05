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Spor

Trabzonspor, Antalyaspor’u Burak’la geçti

Burak Yılmaz gol sayısını 12'ye yükseltti

05 Aralık 2017 11:18

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Çalımbay idaresinde ligin 12. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenerek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay ile ligdeki çıkışını sürdürdü. Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 6 lig müsabakasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, son 5 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçen bordo-mavililer, puanını 22'ye yükseltirken lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde yer aldı.

Burak Yılmaz, gol sayısını 12'ye yükseltti 

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, gollerini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

Bordo-mavili takımda daha önce gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, Antalyaspor filelerini 2 kez havalandırarak bu sezon ligde 11 maçta 12 gole ulaştı.

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