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Spor

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü

24 Ekim 2018 15:54

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 10\'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi ile Nwakaeme katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmaları ve dar alanda oyunun ardından son bölümde yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı
Bordo mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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