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Spor

Trabzonspor, Antalya kampını tamamladı

Bordo-mavililer, Antalya kampındaki son antrenmanını yaptı

14 Ocak 2018 15:34

Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla Antalya’daki kamp çalışmalarını noktaladı.

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmana, kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda’nın yanı hafif sıra sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ve milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.

Burak takımla çalıştı

Trabzonspor’da Antalya kampının 3’üncü gününde sakatlanan Burak Yılmaz da bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Çift kale maç sırasında ise Burak yan sahada bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalımbay sık sık uyarılarda bulundu

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas çalışmalarına yer verilirken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Bu sırada teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.


Bordo-Mavililer bugün saat 15.25’te tarifeli uçakla Trabzon’a gidecek ve Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek. (DHA)

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