Trabzonspor, Ankaragücü'nü 4 golle geçti

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Trabzon'daki maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 28'de Caleb Ekuban, 30'da Jorge Djaniny, 90+4'te Edgar Ie kaydetti.

Ankaragücü'nün golünü 26'da İbrahim Akdağ (penaltı) attı.

Ligde 2 maç (1 beraberlik, 1 yenilgi) sonra kazanan teknik direktör Abdoullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, puanını 55'e yükseltti.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçında 4 gol atan Trabzonspor, aynı zamanda bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.