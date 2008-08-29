Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında

Turkcell Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında bugün Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Trabzonspor'da geçen haftaki Ankaraspor maçının 18 kişilik kadrosundan farklı olarak Ferhat ve Buğra başkente götürülürken, bonservis sorunu henüz çözülemeyen Tony Sylva ile ülkesinden dönmeyen Isaac kadroda yer almadı.



Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Ankaragücü ile yapacakları maça suni çimde yaptıkları antrenmanlarla hazırlandıklarını söyledi.



Bu sezon ilk deplasman maçlarını oynayacaklarını ifade eden Hacısalihoğlu, ''Trabzonspor, bu yıl rakiplerine göre oyun planlayan bir ekip değil, rakiplerinin ondan tedbir alacağı bir ekip olmalı. Böyle başladığımız bir sezonda Ankaragücü maçını da galibiyetle tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu.



Trabzonspor'un karşılaşmaya Tolga, Serkan, Egemen, Song, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Yattara, Gökhan ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.



