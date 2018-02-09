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Spor

Trabzonspor, Ankara'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak ligde 4 maçtır süren 3 puan özlemine son vermek istiyor

09 Şubat 2018 13:15

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği\'ne konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak ligde 4 maçtır süren 3 puan özlemine son vermek istiyor.
Süper Lig\'de oynadığı son 4 maçını da beraberlikle tamamlayan ve duraklama dönemine giren Trabzonspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği\'ne konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son vererek yeniden üst sıralara tutunmayı hedefliyor. Saat 16.00\'da Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
KADRO KORUNACAK
Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın, Gençlerbirliği karşısında son oynanan ve 0-0 eşitlikle tamamlanan Göztepe maçındaki 11\'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece sağ bekte Kamil Ahmet\'in yerine kart cezası sona eren Pereira\'ya forma verebileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo\'nun da Ankara\'ya götürüleceği kaydedildi.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 68\'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 68\'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 67 maçta Trabzonspor\'un 38, Gençlerbirliği\'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 17 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.
TRABZONSPOR\'UN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Rodallega
SAKAT: Burak, Esteban, Mustafa Akbaş
CEZALI: Yusuf Yazıcı

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