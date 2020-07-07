Trabzonspor, Altınordu’dan Muhammet Taha Tepe’yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden Altınordu’dan kaleci Muhammet Taha Tepe’yi renklerine bağladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe için Altınordu’ya 2 milyon 383 bin TL (yaklaşık 307 bin Euro) ödeyecek. Anlaşma 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca, sözleşmeye "Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.’ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 20’si ödenecektir" maddesi de konuldu.

19 yaşındaki kaleci, Altınordu’nun alt yaş kategorilerinde forma giyiyordu.