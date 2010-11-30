-TRABZONSPOR ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR TRABZON (A.A) - 30.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 14. hafta sonunda liderliğini sürdüren Trabzonspor, son yılların en başarılı dönemini yine teknik direktör Şenol Güneş ile yaşıyor. Bordo-mavililer, ligde 14. haftaların puan cetvellerine bakılarak yapılan araştırmada, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 33 puan toplayarak son 15 yıldaki en iyi dönemini geride bıraktı. En son teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, şampiyonluğun Fenerbahçe'ye kaptırıldığı 1995-96 sezonunun 14. haftasında, 38 puan toplayan karadeniz ekibi, o dönemin ardından en fazla puanını bu sezon topladı. -ATILAN VE YENİLEN GOLLER- Trabzonspor, bu sezon 32 golle son 15 yıldaki en fazla golü atarken 9 gol ile 2002-2003 sezonuyla birlikte en az golü kalesinde gördü. Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda 37 gol atarken, 9 gol yemişti. -BAŞARISIZ DÖNEMLER- Trabzonspor, son 15 yılda en başarısız dönemini ise 2006-2007 sezonunun 14. haftasında 14. olarak yaşadı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunu 12. sırada, 2001-2002 sezonunu ise 10. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevde bulunduğu 2008-2009 sezonu ve bu sezonu ise 1. sırada tamamlayarak söz konusu dönemde haftayı 2 kez lider kapatmış oldu. -SON 16 SEZONUN PUAN CETVELİ- Trabzonspor'da son 16 sezonunun 14. haftalarında puan cetvelindeki durumu şöyle: Sezon O G B M A Y P Sıra -------------------------------------------------------- 2010-2011 14 10 3 1 32 9 33 1 2009-2010 14 6 3 5 26 20 21 8 2008-2009 14 9 4 1 21 11 31 1 2007-2008 14 4 4 6 15 16 16 12 2006-2007 14 4 4 6 15 17 16 14 2005-2006 14 5 4 5 16 19 19 9 2004-2005 14 9 3 2 27 12 30 3 2003-2004 14 8 4 2 23 15 28 3 2002-2003 14 7 4 3 17 9 25 6 2001-2002 14 5 3 6 22 19 18 10 2000-2001 14 7 4 3 29 19 25 5 1999-2000 14 5 5 4 19 16 20 6 1998-1999 14 9 3 2 26 14 30 3 1997-1998 14 8 3 3 26 16 27 4 1996-1997 14 10 2 2 27 12 32 3 1995-1996 14 12 2 0 37 9 38 1