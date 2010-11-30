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Spor

TRABZONSPOR ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR TRABZON (A.A)

30 Kasım 2010 12:21

-TRABZONSPOR ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR TRABZON (A.A) - 30.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 14. hafta sonunda liderliğini sürdüren Trabzonspor, son yılların en başarılı dönemini yine teknik direktör Şenol Güneş ile yaşıyor. Bordo-mavililer, ligde 14. haftaların puan cetvellerine bakılarak yapılan araştırmada, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 33 puan toplayarak son 15 yıldaki en iyi dönemini geride bıraktı. En son teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, şampiyonluğun Fenerbahçe'ye kaptırıldığı 1995-96 sezonunun 14. haftasında, 38 puan toplayan karadeniz ekibi, o dönemin ardından en fazla puanını bu sezon topladı. -ATILAN VE YENİLEN GOLLER- Trabzonspor, bu sezon 32 golle son 15 yıldaki en fazla golü atarken 9 gol ile 2002-2003 sezonuyla birlikte en az golü kalesinde gördü.  Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda 37 gol atarken, 9 gol yemişti. -BAŞARISIZ DÖNEMLER- Trabzonspor, son 15 yılda en başarısız dönemini ise 2006-2007 sezonunun 14. haftasında 14. olarak yaşadı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunu 12. sırada, 2001-2002 sezonunu ise 10. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevde bulunduğu 2008-2009 sezonu ve bu sezonu ise 1. sırada tamamlayarak söz konusu dönemde haftayı 2 kez lider kapatmış oldu. -SON 16 SEZONUN PUAN CETVELİ- Trabzonspor'da son 16 sezonunun 14. haftalarında puan cetvelindeki durumu şöyle: Sezon        O     G     B    M    A     Y     P    Sıra -------------------------------------------------------- 2010-2011    14    10    3    1    32    9    33    1        2009-2010    14    6     3    5    26    20   21    8 2008-2009    14    9     4    1    21    11   31    1 2007-2008    14    4     4    6    15    16   16    12 2006-2007    14    4     4    6    15    17   16    14 2005-2006    14    5     4    5    16    19   19    9 2004-2005    14    9     3    2    27    12   30    3 2003-2004    14    8     4    2    23    15   28    3 2002-2003    14    7     4    3    17    9    25    6 2001-2002    14    5     3    6    22    19   18    10 2000-2001    14    7     4    3    29    19   25    5 1999-2000    14    5     5    4    19    16   20    6 1998-1999    14    9     3    2    26    14   30    3 1997-1998    14    8     3    3    26    16   27    4 1996-1997    14    10    2    2    27    12   32    3 1995-1996    14    12    2    0    37    9    38    1

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