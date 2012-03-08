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Spor

Trabzonspor Alanzino'nun ardından Onur'a da imza attırdı

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun bugün Onur ile biraraya geldiği ve başarılı kaleci ile prensip olarak anlaşma sağladığı bildirildi

08 Mart 2012 17:42

 

T24 - Dün iç transferde Brezilyalı oyuncu Alanzino ile 2 yıllık sözleşme daha imzalayan Trabzonspor, bugün de kalecisi Onur Recep Kıvrak ile sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun bugün Onur ile biraraya geldiği ve başarılı kaleci ile prensip olarak anlaşma sağladığı bildirildi.

2012-2013 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Onur ile bu sezondan itibaren olmak üzere yeniden 5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Onur'un, 2015-2016 sezonunun sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

 

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