Trabzonspor Alanzino'nun ardından Onur'a da imza attırdı

T24 - Dün iç transferde Brezilyalı oyuncu Alanzino ile 2 yıllık sözleşme daha imzalayan Trabzonspor, bugün de kalecisi Onur Recep Kıvrak ile sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun bugün Onur ile biraraya geldiği ve başarılı kaleci ile prensip olarak anlaşma sağladığı bildirildi.

2012-2013 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Onur ile bu sezondan itibaren olmak üzere yeniden 5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Onur'un, 2015-2016 sezonunun sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.