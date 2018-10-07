Trabzonspor, Akhisar virajını geçti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yendi ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza attı.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 4-2 ile geçen bordo mavililer bu hafta da Avrupa'da mücadele eden Akhisar karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Traboznspor, Akhisarspor deplasmanında Jose Sosa'nın attığı frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca Arjantinli yıldızın bordo-mavili formayla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. Bordo-mavililer 43. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle Akhisarspor karşısında farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da Trabzonspor oyundaki üstünlüğünü sürdürdü. 67. dakikada Novak, Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükseldi ve topu ağlarla buluştururken skoru da 3-0'a getirdi.

Akhisarspor'un maçtaki tek golünü ise 77. dakikada Seleznyov penaltıdan kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 13 puana yükselirken Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.