T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR ADRİAN İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A)

16 Haziran 2011 17:09

-TRABZONSPOR ADRİAN İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A) - 16.06.2011 - Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ve bir süredir transfer görüşmelerini yaptığı orta alan oyuncusu Adrian Mierzejewski transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, yaptığı açıklamada, kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun, Polonia Varşova Kulübü ile futbolcunun bonservisi konusundaki görüşmelerden olumlu sonuç aldığını söyledi. Polonya kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaştıklarını belirten Şakar, ''Ön protokol de imzaladık. Büyük olasılıkla salı günü Türkiye'ye gelecek ve resmi sözleşme imzalayacağız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24