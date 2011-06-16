-TRABZONSPOR ADRİAN İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A) - 16.06.2011 - Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ve bir süredir transfer görüşmelerini yaptığı orta alan oyuncusu Adrian Mierzejewski transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, yaptığı açıklamada, kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun, Polonia Varşova Kulübü ile futbolcunun bonservisi konusundaki görüşmelerden olumlu sonuç aldığını söyledi. Polonya kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaştıklarını belirten Şakar, ''Ön protokol de imzaladık. Büyük olasılıkla salı günü Türkiye'ye gelecek ve resmi sözleşme imzalayacağız'' dedi.