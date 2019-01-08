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Spor

Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 geçti

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı

08 Ocak 2019 22:27

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı. Bordo mavili takım sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Antalya Calista Sports Center\'da oynanan müsabakada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 73\'üncü dakikalarda Ekuban ile 69\'uncu dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. ADO Den Haag\'ın tek golü ise 44\'üncü dakikada Zhang\'dan geldi.

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