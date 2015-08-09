Trabzonspor, adı Beşiktaş’la da anılan N’Doye’yi şehre getirdi

Trabzonspor, 2012'de borsaya bildirmesine rağmen anlaşamadığı ve bu transfer döneminde yeniden görüştüğü Senegalli forvet Dame N'Doye'yi şehre getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dame N'Doye ile prensipte anlaştı.

İstanbul'dan özel uçakla gece geç saatlerde Trabzon'a gelen 30 yaşındaki futbolcunun, gün içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Karadeniz temsilcisiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Santrfor mevkinde oynayan tecrübeli futbolcu daha önce Panathinaikos, Kopenhag ve Lokomotif Moskova gibi takımlarda da forma giydi.

Trabzonspor, 2012 yılında Kopenhag'da forma giyen N'Doye'nin transferi için borsaya bildirimde bulunmuş ancak transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı.

N'Doye, Mario Gomez'i renklerine bağlayan Beşiktaş'ın da sezon öncesi ilgilendiği alternatifler arasındaydı.