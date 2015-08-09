T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, adı Beşiktaş’la da anılan N’Doye’yi şehre getirdi

N'Doye, Mario Gomez'i renklerine bağlayan Beşiktaş'ın ilgilendiği alternatifler arasındaydı

09 Ağustos 2015 16:43

Trabzonspor, 2012'de borsaya bildirmesine rağmen anlaşamadığı ve bu transfer döneminde yeniden görüştüğü Senegalli forvet Dame N'Doye'yi şehre getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dame N'Doye ile prensipte anlaştı.     

İstanbul'dan özel uçakla gece geç saatlerde Trabzon'a gelen 30 yaşındaki futbolcunun, gün içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Karadeniz temsilcisiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.     

Santrfor mevkinde oynayan tecrübeli futbolcu daha önce Panathinaikos, Kopenhag ve Lokomotif Moskova gibi takımlarda da forma giydi.    

Trabzonspor, 2012 yılında Kopenhag'da forma giyen N'Doye'nin transferi için borsaya bildirimde bulunmuş ancak transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı.

N'Doye, Mario Gomez'i renklerine bağlayan Beşiktaş'ın da  sezon öncesi ilgilendiği alternatifler arasındaydı.

ETİKETLER

ndoyetrabzonsportransfertrabzonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24