Trabzonspor 'acı' çekiyor

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta maçında Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı..



Turkcell Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, Gaziantepspor'a konuk oldu.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi takım, 4. dakikada Hakan Bayraktar'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Trabzonspor savunmasının verdiği açıkları iyi değerlendiren kırmızı-siyahlılar, 40. dakikada Mehmet Yozgatlı ile farkı 2'ye çıkardı.



Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin kalesine daha etkili gelmeye başlayan bordo-mavililer, 44. dakikada Colman'ın penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına gidilirken skoru 2-1'e getirdi.



Kalan sürede başka gol olmayınca, ilk devre Gaziantepspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Zirveden yarışını sürdürmek için puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor'un savunmada daha fazla risk alarak ileri çıkmasından faydalanan Gaziantepspor, 66. dakikada Hakan Bayraktar'ın topu bir kez daha filelerle buluşturmasıyla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1



Maçı bırakmayan bordo-mavililer, 82. dakikada Gökhan Ünal'ın attığı golle skoru 3-2'ye getirerek yeniden umutlandı.



İki takım da kalan sürede yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maçı Gaziantepspor 3-2 kazanarak puanını 37'ye yükseltti. Şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara daha alan Trabzonspor ise, 46 puanda kaldı.





GAZİANTEPSPOR: 3- TRABZONSPOR: 2

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Cüneyt Çakır, Selçuk Kaya, Kemal Yılmaz

Gaziantepspor: Murat Şahin, İsmail, Bekir, Murat Ceylan, Mehmet Yozgatlı, Zurita, Tabata, Deumi, Hakan Bayraktar, Beto, Cezar

Trabzonspor: Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Hüseyin Şimşir, Colman, Selçuk İnan, Alazinho, Umut Bulut, Gökhan Ünal

Goller: Dk. 3 Hakan Bayraktar, Dk. 40 Mehmet Yozgatlı (Gaziantepspor), Dk. 43 Colman (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Dk. 24 Serkan Balcı (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de, Gaziantepspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 2-1 evsahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



3. dakikada Beto soldan Trabzonspor ceza alanına orta yaptı. Defansın uzaklaştıramadığı top ceza yayı önünde Hakan Bayraktar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağı ile vuruşu filelerle buluştu: 1-0



12. dakikada Selçuk kendi sahasından aldığı topu orta alana kadar getirdi. Gaziantepspor defansının arkasına gönderdiği topa Umut hareketlendi, bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top az farkla üsten auta gitti.



18. dakikada Cesar'ın pasına Tabata hareketlendi. Tabata ceza alanına girerken orta yaptı, meşin yuvarlağa hiç bir Gaziantepsporlu futbolcu dokunamayınca top dışarı çıktı.



25. dakikada Selçuk Gaziantepspor ceza alanına ortaladı. Gökhan Ünal iyi yükselip kafayla vurdu. Top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.



30. dakikada Tabata köşe vuruşu kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Cesar kafayla vurdu. Kaleye giden topu kale çizgisi üzerinden Serkan Balcı çıkartıp tehlikeyi önledi.



36. dakikada Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Bu oyuncunun, Gaziantep kalesini cepheden gören noktadan kullandığı sert vuruşta top az farkla yandan auta gitti.



40. dakikada Murat Ceylan'ın pası ile buluşan İsmail, ceza alanına girip vurdu, top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Mehmet Yozgatlı'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0



43. dakikada, Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşu Colman kullandı, ceza alanına gönderdiği topa Selçuk yükselmek isterken, Murat Ceylan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı vurdu. Penaltıyı kullanan Colman sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1



45. dakikada, Colman soldan Gaziantepspor ceza alanına ortaladı, Umut iyi yükselip kafayla vurdu, top filelere giderken İsmail kafayla topu uzaklaştırıp gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Gaziantepspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.





