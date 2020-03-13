Trabzonspor'a Sörloth müjdesi

Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un bugün çekilen MR'ında sonucun temiz çıktığı öğrenildi.



Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen 24 yaşındaki golcü futbolcu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.



Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 19 gol ve 7 asist, toplamda ise 38 karşılaşmada 25 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Norveçli forvet oyuncusunun pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi bekleniyor.

Eksikler dönüyor

Bu arada Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında statü gereği forma giyemeyen Guilherme, da Costa ile Messias da Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımdaki yerlerini alabilecek.



Ayrıca, sakatlıklarının ardından Yeni Malatyaspor mücadelesiyle takıma dönen ancak kulübede oturan Pereira ile Hosseini'nin de hazır duruma geldiği, Başakşehir karşılaşmasında şans verilmesi durumunda görev alabilecekleri kaydedildi.