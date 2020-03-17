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Spor

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

17 Mart 2020 08:47

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'e yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmanın 70. dakikasında Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşamıştı. 73. dakikada da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Uzun süreli sakatlığından yeni dönen 20 yaşındaki yıldızın yeniden problem yaşaması herkesi endişelendirmişti ancak korkulan olmadı.

Dün MR'ı çekildi. Abdülkadir Ömür'ün menisküslerinin ve kıkırdaklarının sağlam olduğu belirtildi. Sadece ayağının iç kemiğinde hafif derecede ödem çıktı. Başarılı kanat oyuncusu, hafta arası idmanlarında bu bölgeden darbe almıştı. Maçta da aynı yere darbe gelince sakatlandı. Sakatlığı oynamasına engel değil.

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