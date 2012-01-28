-Trabzonspor: 74 - Fenerbahçe Ülker: 84 TRABZON (A.A) - 28.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, normal süresi 68-68 biterek uzatmaya giden karşılaşmada Fenerbahçe Ülker'e 84-74 mağlup oldu. Taraftarının coşkulu desteğiyle karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor, 5. dakikayı 6-2 önde geçti. Fenerbahçe Ülker'in 6. dakikada 8-6 öne geçmesine karşın ilk periyodu 19-16 önde kapadı. İkinci periyotta rakibinin top kayıplarını pota altından değerlendiren Trabzonspor, 14. dakika içinde farkı 8 sayıya (24-16) çıkardı. İkinci periyotta yaklaşık 4 dakikalık suskunluğunu Ukic'in attığı 3 sayılık basketle bozan sarı-lacivertliler, bu oyuncunun art arda sayılarıyla 6. dakika içinde 24-24 beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen bordo-mavililer, Robinson, Polat ve Brown'un basketleriyle devreyi 32-27 önde kapamayı başardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor, 23. dakikada 8-0'lık bir seri yakalayarak farkı 13 sayıya (40-27) kadar çıkardı. Konuk takım, pota altında bir türlü durduramadığı Brown'un skorer oyunuyla üçüncü periyodu da 55-45 yenik kapadı. Maçın son periyoduna ise diğer periyotların aksine üstün başlayan Fenerbahçe Ülker, 32. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak farkı bir anda 1 sayıya (55-54) kadar indirdi. Bu dakikanın ardından Randle'nin iki sayısı ve Gibson'un da üçlüğüne, Bogdan ve Emir Preldzic'in üçlükleriyle karşılık veren Fenerbahçe Ülker, 35. dakikada 60-60 eşitliği sağladı. Brown'un serbest atıştan attığı sayıların ardından Tomas'ın üçlüğü ile 38. dakikada 63-62 öne geçen Fenerbahçe Ülker, Kaya ve Emir Preldzic ile bulduğu basketlerle son 18 saniyeye 68-66 öne girdi. Ancak 5 saniye kala Gibson'un serbest atıştan attığı sayılarla maçın normal süresi 68-68 sona erdi. Uzatma dakikalarına da iyi başlayarak 43. dakika içinde Bogdanovic ve Mirsad'ın sayılarıyla farkı 7 sayıya (75-68) çıkaran Fenerbahçe Ülker, yine bu oyuncuların etkili oyunlarıyla maçtan 84-74 galip ayrıldı. -Bakan Kılıç, karşılaşmayı izledi- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Hayri Gür Spor Salonu'na devre arasında gelerek karşılaşmanın ikinci yarısını izledi. Trabzon Valisi Recep Kızılcık ve Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile birlikte salona gelen Kılıç'ın, 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın maskotu hamsi ile de tokalaşması dikkati çekti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Ülker de Bogdanovic olurken, bu oyuncuyu Trabzonspor'dan Gibson ve Brown 24 sayı ile takip etti. Salon: Hayri Gür Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Halil Baldemir xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx Trabzonspor: Robinson xx 8, Brown xxx 24, Gibson xxx 24, Kerem Özkan xx 7, Polat x 2, Levent x, Serhat x, Oktay x, Randle xx 9, Fahri x,Umut x, Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 6, Ömer Onan x 2, Vidmar xx 1, Kaya xxx 6, Tomas xxx 15, Jerrells x, Mirsad xxx 16, Engin Atsür xx 3, Oğuz xx 4, Bogdanovic xxx 27, Emir Preldzic xx 4 1.Periyot: 19-16 Devre: 32-27 3. Periyot: 55-45 Normal Süre: 68-68 5 faul alanlar: 42.23 Kaya (Fenerbahçe)