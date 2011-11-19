-Trabzonspor: 72 - Banvit: 78 TRABZON (A.A) - 19.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Banvit'e 78-72 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor, hücumda Gibson'ın skorer oyununa yeni transfer Salyers'ın da katkısıyla 5. dakikayı 13-7 önde geçerken, ilk periyodu da 22-14 üstün kapadı. İkinci periyotta ise daha diri bir savunma ortaya koyan konuk Banvit, 17. dakika içinde Erkan ile bulduğu basketle farkı 1'e indirirken, Edward'ın sayısıyla da maçta ilk kez (32-31) öne geçti ve devreyi de 37-33 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında her iki takım da sayı bulamazken, Trabzonspor bu bölümün ardından Polat'ın basketleriyle 26. dakikada 44-43'lük üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra Erdward'ın hücumdaki etkinliği ile sayılar bulan ve devrenin son dakikasına kadar rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Banvit, 29. dakikayı 52-49 önde geçti. Ancak, Banvit'in son dakikadaki top kayıplarını iyi değerlendiren bordo-mavililer, bu periyodu 57-54 üstün bitirmeyi başardı. Maçın son periyodunda 35. dakikada Bajramovic'in sayısıyla 64-64 beraberliği sağlayan Banvit, 36. dakikada Edward'ın basketiyle oyunda 66-64 üstünlük sağladı. Barış'ın da dış atışlarıyla son dakikaya 75-68 önde giren konuk ekip, maçtan da 78-72 galip ayrıldı. Salon: Hayri Gür Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx, Sami Özel xxx Trabzonspor: Polat xx 11, Brown xx 11, Gibson xxx 24, Randle x, Kerem xx 8, Levent x 6, Salyers xx 9, Serhat x 3, Erkan x, Kaan x Banvit: Barış xxx 15, Williams xxx 15, Edward xxx 17, Simmons xx 9, Hammonds xx 8, Erkan xx 8, Serkan x 2, Yiğitcan x, İzzet x, Erol x, Bajramovic xx 4 1. Periyot: 22-14 Devre: 33-37 (Banvit lehine) 3. Periyot: 57-54