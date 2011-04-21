-TRABZONSPOR 7. GALİBİYET PEŞİNDE TRABZON (A.A) - 21.04.2011 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, yarın deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçtan galip ayrılırsa bu sezon 7 maç art arda kazanarak bir ilke imza atacak. Ligin son 6 haftasını sırasıyla Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0'lık sonuçlarla yenen bordo-mavililer, Eskişehirspor'u yenmesi halinde art arda 7. kez sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezon bir ilk yaşayacak. Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında da 7. haftada Beşiktaş galibiyetiyle başlayan seride siyah-beyazlıları 1-0, Kasımpaşa'yı 7-0, Gençlerbirliği'ni 3-1, Konyaspor'u 2-1, Galatasaray ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etmiş, 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. -SERİYİ ESKİŞEHİRSPOR BOZMUŞTU- Bordo-mavililerin ilk yarıdaki galibiyet serisini, yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor bozmuştu. Sahasındaki 13. hafta maçında Eskişehirspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, galibiyet serisini sonlandırmıştı. Bordo-mavililer, yarın Eskişehirspor'u yenerek galibiyet serisini 7. haftaya taşıyarak, bu sezon bir ilke imza atmak istiyor.