-Trabzonspor: 69 - Pınar Karşıyaka: 88 TRABZON (A.A) - 24.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Pınar Karşıyaka, deplasmanda Trabzonspor'u 88-69 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 3. dakika içinde rakibine sayı fırsatı vermeyerek, Brown ve Robinson'un basketleriyle 9-0 üstünlük sağladı. Bu dakikanın ardından Chatman ile sayılar bularak farkı kapatan Pınar Karşıyaka, hücumdan boş dönen rakibi karşısında son dakikada Stanojevic'in basketiyle maçta (19-18) ilk kez öne geçti ve yine bu oyuncunun sayısıyla periyotu 21-18 önde kapamayı başardı. İkinci periyotta Ali, İlkan ve Birkan ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 13. dakika içinde farkı 10 sayıya (30-20) kadar yükseltti. Ancak, bu dakikadan sonra dirençli bir savunma yapan bordo-mavililer, 17. dakika içinde Gibson'un sayılarıyla farkı 1 sayıya (30-29) kadar indirse de, konuk takım Chatman'ın etkili oyunu sürdürmesiyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek devreyi 38-36 önde tamamlamayı başardı. Üçüncü periyoda Brown'un sayısıyla oyuna denge getirerek başlayan Trabzonspor, periyotun son dakikasına kadar 4 kez beraberliği sağladıysa da, öne geçmeyi başaramadı. Son dakikada Chatman ve Stanojevic'in sayılarıyla farkı 7 sayıya kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotu da 59-52 üstün geçti. Son çeyrekte Trabzonspor 3,5 dakika sayı bulmakta zorlanırken, art arda boş döndüğü hücumlarla rakibi karşısında etkili olamadı. Pınar Karşıyaka ise oyundaki tüm oyuncuların skora katkısıyla zorlanmadığı bu periyotta son 2 dakikada farkı 23 sayıya (83-60) kadar çıkarırken, maçtan da 88-69 galip ayrılmayı başardı. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Alper Özgök xxx, Sami Özel xxx Trabzonspor: Robinson xx 17, Polat xx 7, Brown xx 14, Serhat x 2, Gibson xxx 25, Levent x, Salyers x 4, Kerem Pınar Karşıyaka: İkonic xx 8, Onur Kentli xxx 8, Emre xx 3, İlkan xx 3, Chatman xxx 26, Orhun x 1, Birkan xx 8, Stanojevic xxx 12, Ahmet xxx 8, Alper xx 9, Onur xx 2 1. periyot: 18-21 Devre: 36-38 3. periyot: 52-59 Beş faulle çıkan: 37.07 İlkan (Pınar Karşıyaka), 38.68 Polat (Trabzonspor)