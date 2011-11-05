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Spor

Trabzonspor: 67

05 Kasım 2011 20:33

-Trabzonspor: 67 - Aliağa Petkim: 77 TRABZON (A.A) - 05.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Aliağa Petkim'e 77-67 yenilerek, ligdeki 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Aliağa Petkim, baştan itibaren üstün olduğu ilk periyodu Ersin ve Pinkney'in sayılarıyla 24-15 önde kapadı. İkinci periyotta savunmada toparlanan, Serhat ve Gibson'un sayılarıyla 16. dakikada 29-29, 18. dakikada 32-32 beraberliği yakalayan bordo-mavililer, bitime 2 saniye kala Randle'nin serbest atıştan bulduğu basketlerle maçta ilk kez öne geçerek, devreyi 37-36 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun son bölümlerinde Ersin ve Ümit'in sayılarıyla tekrar oyunda üstünlüğünü ele alan Aliağa Petkim, 28. dakikada farkı 9 sayıya (60-51) kadar çıkardı. Trabzonspor, Gibson ile basketler bulmasına karşın, bu periyot 60-56'lık skorla konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın son periyodunda 34. dakikada 60-60 eşitliği sağlayan Trabzonspor'a öne geçme fırsatı vermeyen Aliağa Petkim, maçtan 77-67 galip ayrılmayı başardı. Salon: Hayri Gür Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Halil Baldemir xxx, Önder Yılmaz xxx Trabzonspor: Polat x 5, Milosevic x 2, Gibson xx 15, Randle x 8, Kaan x 4, Levent xx 10, Serhat xx 10, Bailey xx 8, Faik x, Kerem x 5 Aliağa Petkim: Ratkovica xx 2, Pertev xx 4, Ümit xxx 26, Ersin xxx 16, Qvale xx 2, Caner x 3, Buğrahan x 2, Pinkney xxx 19, Orhan x 3 1. Periyot: 15-24 Devre: 37-36 3. Periyot: 56-60  5 faulle çıkan: 37.65 Ratkovica (Aliağa Petkim)

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