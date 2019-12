-Trabzonspor: 66 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 78 TRABZON (A.A) - 22.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 78-66 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor, Milosevic, Kaan ve Levent'in attığı basketlerle 3. dakika içinde 7-2 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra Mays ve Grundy ile sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikada skoru 10-9 yaparak maçta ilk kez öne geçti. Bordo-mavililer, özellikle Mays'i durduramayınca ilk yarıyı 7 sayı farkla (23-16) geride kapadı. İkinci yarı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Randle ile 3 sayı bulan rakibi karşısında Grundy ve Erdal'ın attığı basketlerle 15. dakikada farkı 11 sayıya (19-30) çıkardı. Bu dakikadan sonra dirençli bir savunma ortaya koyan ev sahibi takım, özellikle Kaan ile dış atışlarla bulduğu sayılarla 11-0'lık seri yakalayarak 18. dakikada 30-30'luk eşitliği sağladı. Ancak konuk takım, Mays ve Mc Camey'ın basketleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirerek devreyi 38-33 önde kapamayı başardı. İkinci yarıya üstün başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Mays'ın etkili oyununa Can ve Grundy de eklenince 26. dakikada fark 15 sayıya (43-58) kadar çıktı. Konuk takım, Gibson ile tutunmaya çalışan rakibi karşısında üçüncü periyotu da 64-56 önde kapadı. Maçın son periyotunda özellikle Grier'in basketleriyle farkın kapanmasına izin vermeyen ve 35. dakikayı 72-64 önde geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, maçtan da rahat bir şekilde 78-66 galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Ülker'e mağlup olan Karadeniz ekibi, böylece ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'da 21 sayı atan Mays oldu. Ev sahibi takımda en fazla sayıyı ise 17 sayıyla Gibson attı. -Notlar- Trabzonspor, emmuz ayında Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda kullanılmak üzere yapılan Hayri Gür Spor Salonu'nda ilk resmi karşılaşmasını oynadı. Yeni salonda yapılan Beko Basketbol Ligi ilk maçında ilk basketi Sırp oyuncu Milosevic attı. Karşılaşma öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada taraftarlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehidim hakkını helal et bize' diye bağırdı. Pelitli beldesinde yapılan 7 bin 500 kişilik seyirci kapasitesi bulunan salonda, karşılaşmayı bine yakın taraftar izledi. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için 19 Mayıs Spor Salonu önünden ücretsiz otobüs seferleri yapıldı. Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, karşılaşma öncesi her iki takım sporcularına çiçek verdi.